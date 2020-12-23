Жители Средиземноморья заказывали еду из Азии ещё 4 тыс. лет назад

Древние жители Средиземноморья намного раньше открыли для себя блюда южноазиатской и восточноазиатской кухни. Оказывается, это произошло на несколько тысяч лет раньше, чем считали учёные.

К такому выводу пришли историки из Мюнхенского университета в результате исследования останков 16 древних жителей Леванта (региона на востоке Средиземного моря), сообщает PNAS.

Они жили в XVII-XI вв. до н. э. в городах Мегиддо и Тель-Эрани. Они были представителями разных слоёв населения, но все они употребляли в пищу продукты из Южной или Восточной Азии: кунжут, сою, куркуму и бананы. Это удалось выяснить в результате анализа остатков еды на их зубах.

Историки и ранее исследовали обширные торговые сети тех времен, но считали, что "ранняя глобализация" касалась только металлов и драгоценных камней. Но оказалось, что велась и торговля продуктами питания.