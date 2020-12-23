Иглу защитит пингвинов от глобального потепления

Больше всего из-за глобального потепления страдают пингвины, обитающие в Антарктике. В процессе таяния ледники обламываются, что может стать причиной гибели животных.

Помочь пингвинам решил архитектор из Ирана. Он разработал проект, суть которого в контроле периода таяния ледников. Кроме того, автор этой идеи намерен построить на ледяных глубинах специальную иглу, в которой пингвины смогут собираться вместе и греться.

Для предотвращения таяния ледников в Антарктике хотят установить системы охлаждения. Они будут получать энергию от волн и поддерживать комфортную температуру для жизнедеятельности птиц (-45°C).

Стоит отметить, что некоторые специалисты скептически относятся к реализации проекта.

Они считают, что это может негативно отразиться на жизни пингвинов. Учёные убеждены, что птицы уже хорошо адаптированы к изменениям климата.