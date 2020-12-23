Павел Дуров: "Telegram начнёт монетизироваться"

В 2021 году в Telegram ждут нововведения. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своём блоге.

На данный момент Telegram насчитывает около 500 млн пользователей. Всё это время Дуров оплачивал счета компании из личных сбережений. Но с ростом числа пользователей увеличатся и расходы. В таком случае, чтобы компенсировать затраты, Telegram начнёт зарабатывать деньги или ему предстоит продаться более крупной компании.

"Telegram начнёт монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво", — пояснил основатель компании.

Также Дуров отметил, что все текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными. Бизнесмен пояснил, что планируется создать дополнительные функции для бизнес-команд. В перспективе некоторые из этих опций станут бесплатными. Сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Продавать компанию не планируется, добавил Павел.

"Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса… Telegram просуществует ещё долго", — подчеркнул Дуров.