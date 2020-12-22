Ракету-носитель "Союз" готовят к старту с космодрома Куру

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что сегодня, 23 декабря, на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане будет выведена ракета-носитель "Союз", которая выведет на солнечно-синхронную орбиту французский военный спутник CSO-2.

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Этот спутник предназначен для приложений обороны и безопасности.

Непосредственно запуск, как сообщил оператор Arianespace, запланирован на 28 декабря, на 19:42 мск. Это будет 10-ый и последний запуск в текущем году.

Напомним, что в понедельник Министерство торговли США ввело ограничения в отношении российских компаний, которые, по его мнению, сотрудничают с военными. В этот список входят многие космические концерны, такие как ракетно-космический центр "Прогресс", который является разработчиком и производителем знаменитой ракетной системы "Союз". Ранее США полагались на эту самую технологию для проведения пусков.