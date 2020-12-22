Ракету-носитель "Союз" готовят к старту с космодрома Куру

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что сегодня, 23 декабря, на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане будет выведена ракета-носитель "Союз", которая выведет на солнечно-синхронную орбиту французский военный спутник CSO-2.
Этот спутник предназначен для приложений обороны и безопасности.
Непосредственно запуск, как сообщил оператор Arianespace, запланирован на 28 декабря, на 19:42 мск. Это будет 10-ый и последний запуск в текущем году.
Напомним, что в понедельник Министерство торговли США ввело ограничения в отношении российских компаний, которые, по его мнению, сотрудничают с военными. В этот список входят многие космические концерны, такие как ракетно-космический центр "Прогресс", который является разработчиком и производителем знаменитой ракетной системы "Союз". Ранее США полагались на эту самую технологию для проведения пусков.
"Возможное применение Соединенными Штатами санкций против этих российских предприятий ставит под угрозу дальнейшую реализацию программы Международной космической станции", - заявил Рогозин.
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