Обнародованы причины загрязнённости российских городов

Уральские учёные изучили процессы, влияющие на экологию Екатеринбурга, Мурманска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тюмени и Челябинска. В результате исследования выяснилось, по каким причинам российские города становятся грязными, сообщает indicator.

Специалисты выбрали в каждом городе по шесть кварталов многоэтажной жилой застройки и определили степень загрязнённости отдельных участков.

Оказалось, что самый значимый фактор в процессе загрязнения городов — это плохая адаптация инфраструктуры к большому количеству машин. Также оказывает влияние низкое качество коммунальных услуг и управления окружающей средой в процессе строительства и проведения земляных работ.

По мнению учёных, в городах нужно сократить площадь поверхностей, которые могут быть источником пыли. Также следует повысить требования к состоянию покрытий во дворах и уборке территорий. Кроме того, необходимо сделать перепланировку дворов.

Специалисты советуют вывозить из дворов смесь из снега и грязи, которая образуется после первых снегопадов.