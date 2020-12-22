Астрофизик о таинственных феноменах во Вселенной

С 17:00 22 декабря заведующий отделом Института астрономии РАН Олег Малков в прямом эфире рассказывает о таинственных явлениях в космосе.

В 2017 году зонды NASA якобы обнаружили нечто напоминающее искусственный барьер, который полностью окружает Землю. Исследования этого феномена вроде бы указывают, будто он влияет на космическую погоду за пределами атмосферы нашей планеты и "активно отталкивал пояс Ван Аллена от Земли на протяжении нескольких последних десятилетий". Из-за этого нижние пределы радиационных потоков находятся значительно дальше, чем они располагались в 1960-х годах, когда была радиосвязь с низкой частотой.

Как полагают специалисты обсерватории Хейстек (Haystack) Массачусетского технологического института, "благодаря этим волнам с низкой частотой, появилась антропогенная космическая погода". Иначе говоря, рукотворная.

Астрофизики из проекта Breakthrough Listen, которые занимаются поиском внеземных цивилизаций получили радиосигнал, исходящий от ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра. Возможно, всему найдется разумное объяснение, но хотя сигнал частотой 980 МГц и продолжительностью 30 часов был зафиксирован еще весной 2019 года, источник его происхождения пока не ясен.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру", чтобы принимать участие в прямых эфирах и задавать вопросы нашим экспертам в режиме онлайн.