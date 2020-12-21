Животные не болеют COVID-19, заявила в интервью "Правде.Ру" ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина, комментируя призыв молекулярного биолога Сергея Нетёсова вакцинировать норок, хорьков и пушных зверей.

"Если вспомнить ситуацию в Норвегии, когда власти приказали усыпить всех норок, которые якобы являются переносчиками коронавируса. Позже они признали свою ошибку и сообщили, что животные не болеют COVID.

Я общалась со многими ведущими специалистами и ветеринарами. Все они подтвердили, что животные не болеют коронавирусом. Кошки болеют СПИДом и только кошачьим, он передаётся только между ними, а человеку — нет.

У нас многие люди держат хорьков. Так если бы животные были бы переносчиками, то люди уже давно бы заболели.

Не надо никого прививать. Болеют люди, им и надо прививаться, а животные здесь вообще не причем", — пояснила собеседница "Правды.Ру".