Динозавры, возможно, до сих пор живут на Земле

Динозавры и другие существа, считающиеся вымершими, возможно, живут и в современном мире. На это указывают африканские поверья.

У народов, живущих на берегах Конго, есть легенда о существу Мокеле-Мбембе. которое обитает на глубине реки.

Согласно легенде, в реке Конго мог сохраниться какой-нибудь представитель юрского периода — например, плезиозавр.

У некоторых африканских племён считается, что Мокеле-Мбембе питается бегемотами.

Однако палеонтологи пока не нашли реальных следов африканского "динозавра", поэтому пока неизвестно, существует ли Мокеле-Мбембе на самом деле, или это всего лишь один из героев местного фольклора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Марокко обнаружены останки переплывшего океан сухопутного динозавра.