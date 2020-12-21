Динозавры и другие существа, считающиеся вымершими, возможно, живут и в современном мире. На это указывают африканские поверья.
У народов, живущих на берегах Конго, есть легенда о существу Мокеле-Мбембе. которое обитает на глубине реки.
Согласно легенде, в реке Конго мог сохраниться какой-нибудь представитель юрского периода — например, плезиозавр.
У некоторых африканских племён считается, что Мокеле-Мбембе питается бегемотами.
Однако палеонтологи пока не нашли реальных следов африканского "динозавра", поэтому пока неизвестно, существует ли Мокеле-Мбембе на самом деле, или это всего лишь один из героев местного фольклора.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Марокко обнаружены останки переплывшего океан сухопутного динозавра.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.