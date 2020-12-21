Японцы смогут оплачивать покупки по рисунку вен

Японская компания Hitachi планирует внедрить новую технологию оплаты по уникальному рисунку вен, сообщает телеканал NHK. Это позволит упростить процесс проведения бесконтактных платежей.

Как это работает?

Новое устройство считывает данные, они пересылаются в облачное хранилище и сопоставляются с заранее созданным биометрическим слепком. В итоге пользователи смогут осуществлять оплату без смартфона.

Кроме того, подделать уникальный рисунок вен на пальцах рук намного сложнее, чем отпечатки пальцев.

По словам разработчиков, идентификация по рисунку вен будет использоваться не только для проведения оплату, но и для регистрации в отелях.

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