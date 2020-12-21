Изменение климата вызывает у дельфинов смертельное кожное заболевание

Специалисты Центра морских млекопитающих в сотрудничестве в учёными из Австралии обнаружили, что увеличение частоты и силы штормовых систем резко снижает солёность прибрежных вод, что приводит к опасным кожным заболеваниям у дельфинов во всём мире.

Первые случаи заболевания были зафиксированы ещё в 2005 году. Но причины данного состояние дельфинов удалось раскрыть совсем недавно.

Под воздействием климатическим изменений снижается солёность воды. Это приводит к появлению пятен и повреждений на теле животных. В некоторых случаях повреждения покрывают более 70% их кожи.

Ранее биологи, изучающие поведение дельфинов, выяснили, что эти животные наблюдают за своими сородичами с целью социального обучения.