В Камбодже обнаружили голову "совершенного человека"

Археологи в процессе исследования руин древнего храма Та Нэй в Камбоджи обнаружили голову "совершенного человека". Речь идёт о голове статуи бодхисаттвы, сообщает "Популярная Механика".

В буддизме бодхисаттва - это человек, достигший духовного совершенства. Он готов пойти к людям, чтобы помочь им избавиться от земных привязанностей и страданий. Бодхисаттву обычно изображают с отставленной назад ногой — создаётся ощущение, что он уже готов сойти в места, чтобы идти к людям.

Обнаруженная голова бодхисаттвы хорошо сохранилась. По словам археологов, статуя, частью которой она является, относится к XII-XIII веку.

Учёные планируют заняться поисками остальных частей статуи, которые, возможно, находятся где-то рядом.

Обычно бодхисаттв изображают с двумя, четырьмя или восемью руками, которые могут держать разные предметы. В настоящее время обнаруженная голова находится на реставрации, после чего её передадут в один из музеев Камбоджи.