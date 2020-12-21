Во Франции придумали медальон от COVID-19

Французские учёные разработали устройство, которое способно очистить воздух от коронавируса на 93,5 %, сообщает издание Le Parisien. Внешне он похож на медальон, его можно носить на шее.

Компания-разработчик изначально занималась созданием средств от малярии. Учёные обратили внимание на то, что малярийные комары прилетают на молекулы запаха человека. Учёные разработали аппарат, под воздействием которого вокруг человека создаётся электрическое поле, молекулы падают на землю, поэтому комары не могут отыскать жертву по запаху и перестают ориентироваться в пространстве.

Данная разработка была усовершенствована для борьбы с COVID-19. Учёные добавили в аппарат озонатор и ещё один компонент, название которого не раскрывается. Разработку уже одобрили в парижском институте Пастера.

Учёные провели исследование, в ходе которого устройство поместили в замкнутое пространство с большим количеством коронавирусов. Через десять минут оно уничтожило 94% вирусов. В помещении отсутствовал тип инфекции, вызывающий болезнь у человека, но несмотря на это специалисты уверены, что прибор сможет справиться и с этим.

Стоимость медальона составляет 79 евро (7 000 рублей). Он может работать без подзарядки около 20 часов. На сегодняшний день компания выпускает по 400 единиц данной техники в день.