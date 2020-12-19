В "Роскосмосе" объяснили утечку воздуха с МКС

Новой утечки воздуха в российском сегменте МКС нет. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев РИА "Новости".

"Ничего нового не появилось. Слабенькая утечка, которая еще с прошлого года была, ее одну часть, видимо, нашли, когда ее заделали, течь уменьшилась, но все равно осталась. Есть основания полагать, что что-то есть еще", — объяснил глава компании.

По его словам, место утечки настолько ничтожно, что его не удаётся обнаружить с помощью специального прибора.