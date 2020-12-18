В Испании раскрыли загадку метронома Бетховена

Испанские учёные смоделировали и проанализировали метроном, с которым работал Людвиг ван Бетховен. В результате они смогли выяснить, почему ритм в произведениях композитора сильно превышает темп, в котором исполнялось произведение эпохи композитора.

"Это отклонение можно объяснить тем, что композитор считывал шкалу прибора под грузом, а не над ним. В конечном счете, это обычная проблема использования новой техники", — сообщил один из авторов исследования Альмудена Мартин Кастро.

В процессе исследования учёные изучили первую страницу рукописи Девятой симфонии. Ритм на ней был отмечен следующим образом: "108 или 120". Специалисты решили, что у Бетховена были сомнения при считывания показаний метронома, сообщает РИА "Новости".