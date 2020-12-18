На Кипре во время коммунальных работ раскопали древний некрополь

В ходе проведения коммунальных работ в городе Ларнаке (Кипр) был обнаружен древний некрополь из 60 гробниц, сообщает Кипрское информационное агентство.

По оценкам археологов, самые древние гробницы относятся к XII веку до нашей эры, а новые — к IV веку нашей эры.

Находка датирована II тыс. до нашей эры, сообщает Кипрское информационное агентство.

"В прошлые годы под улицей Петракиса Киприану, где обнаружился древний некрополь, уже находили старинные артефакты. На окрестных улицах тоже довольно часто делаются археологические открытия. Это указывает на то, что весь район представляет собой значительную археологическую ценность — мы считаем, что когда-то здесь располагался некрополь города-государства Китиона", — пояснили учёные.

Некоторые найденные в некрополе артефакты были переданы в фонд археологического музея Кипра.