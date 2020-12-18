Биологи изучили ДНК бивней слонов с затонувшего корабля XVI века

Биологи подвергли изотопному и палеогеномному анализу найденные на борту затонувшего португальского судна XVI века бивни слонов. В результате им удалось получить интересные генетические данные, сообщает издание Current Biology.

"Мы извлекли ДНК из четырёх с лишним десятков бивней, и подвергли образцы геномному анализу — он позволил определить происхождение слонов", — сообщила Алида де Фламинг из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.

Выяснилось, что это бивни лесных слонов, которые жили в западной части Африки.

Животные относились к 17 семейным линиям, из них до настоящего времени сохранились только четыре, а остальные исчезли, так как в течение нескольких веков люди истребляли этих животных и разрушали их экосистему.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии обнаружили скелет древнего лесного слона.