В Германии обнаружили останки питона возрастом 45 млн лет

В Германии, на территории карьера Масселя, палеонтологи обнаружили останки древнего питона возрастом более 45 млн лет. Длина его тела составляла около 100 см.

Такие питоны жили на территории Европы около 23 млн лет назад. Потом они снова стали появляться на территории Германии, но после того, в на юге страны наступило похолодание, они исчезли.

Учёные были шокированы находкой, так как раньше здесь жили удавы. Считалось, что питоны и удавы не могут жить в одной экосистеме, так как они конкурируют между собой.

Специалисты намерены продолжить раскопки на этой территории.

Стоит отметить, что питоны являются самыми длинными змеями в мире, которые в длину достигают около 6 м. Они обитают в тёплом климате на территории Африки, Австралии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Бразилии обнаружили пушистого динозавра с плечевыми иглами.

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