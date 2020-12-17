Эксперт: "COVID-19 не является показанием для прерывания беременности"

COVID-19 не является показанием для прерывания беременности, сообщил в интервью "Правде.Ру" международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе.

"В случае тяжёлого течения заболевания Минздрав допустил возможность для сохранения жизни женщины прервать беременность. Но если всё нормально, и заболевание протекает в лёгкой форме, то беременность не прерывается.

На сегодняшний день нет доказательств об отрицательном влиянии коронавируса на плод во время беременности. Для того чтобы это доказать необходимо провести ряд исследований", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

Ранее Борис Лордкипанидзе объяснил изменение условий для абортов в России.