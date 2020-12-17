Facebook разработает шлем для чтения мыслей

Специалисты компании Facebook работают над созданием шлема для чтения мыслей, сообщает портал BuzzFeed.

Представители компании уже обсудили с инвесторами новую технологию. СМИ получили аудиозапись со встречи.

Руководитель техотдела компании Майк Шропфер сообщил, что нейронные датчики шлема улавливают мысли человека и переводят их в понятный для компьютера вид.

Специалистам ещё нужно будет решить вопрос безопасности данных.

Стоит напомнить, что в прошлом году компания Facebook выкупила за $1 млрд стартап CTRL-Labs, который в то время работал над созданием браслета, с помощью которого можно переводить нейронную активность из жестов в команды для компьютера. Таким образом, на основе разработок CTRL-Labs и был создан новый проект "Фейсбука".