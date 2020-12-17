"Роскосмос" начнёт освоение Луны с помощью ракет "Ангара"

Процесс освоения Луны можно начать с помощью ракет "Ангара-А5В", сообщил источник СМИ в космической сфере.

"Ангара" позволит снизить расходы на лунные полёты в четыре раза. Дело в том, что использование ракет этого вида обходится намного дешевле, чем сверхтяжёлых, которых в РФ пока нет.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Facebook, что проект сверхтяжёлой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Для её разработки планируется использовать новейшие технические решения, поэтому первые полёты на Луну будут проводиться с помощью "Ангары".

"Роскосмос" не будет отказываться от разработки сверхтяжёлой ракеты, так как у перспективе освоить Луну без неё будет невозможно, цитирует слова источника РИА "Новости".

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