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"200 млн рублей и 3 месяца": эксперт раскрыл способ подачи воды в Крым

Наука » Технологии

Технологии опреснения воды в Крыму — очень дорогое и неадекватное решение, заявил в интервью "Правде. Ру" научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, комментируя предложение Дмитрия Рогозина об опреснении воды в Крыму.

"200 млн рублей и 3 месяца": эксперт раскрыл способ подачи воды в Крым

"Я уверен, что водную проблему Крыма можно решить без широкого применения опреснения. То есть в отдельных случаях, может быть, где-то и понадобятся очень небольшие камерные установки, куда воду трудно доставить. Не исключено, что в каких-то случаях опреснение сгодится, но в небольших масштабах.

В первую очередь, нужно навести порядок с использованием поверхностной воды. Мы посмотрели, до сих пор поверхностная вода в Крыму используется как попало, никакой системы нет, никакого взаимодействия между возможными резервуарами, водохранилищами фактически не применяется. В качестве пожарных мер сейчас какие-то предложения прозвучали. Но это все не продуманно, не просчитано, не проверено.

Желающих решить водную проблему Крыма миллион, а профессионалов среди них почему-то нет. Профессиональные институты не привлекаются к решению этого вопроса.

Для этого нужно 200 миллионов рублей и 3 месяца времени в сезон. Зимой не получится.

Нужно получить полную информацию с подземными водами. Среди этих подземных вод могут быть и долговременные источники возобновляемые, которые при правильной эксплуатации могут сколь угодно долго работать, но могут быть и сугубо временные источники, которых хватит на 2-3 года, — это те, которые образовались из-за фильтрации воды с севера Крымского канала.

Есть разные нестандартные способы. Наименее экзотический — это, конечно, опреснение. Но есть и добыча воды из воздуха. Имеется в виду конденсация водяного пара, который там находится. Такие предложения есть, и они выглядят нисколько не хуже, чем опреснительные установки", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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