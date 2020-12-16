В Бразилии обнаружили пушистого динозавра с плечевыми иглами

Немецкие палеонтологи открыли ранее неизвестный науке вид динозавров, скелет которого был обнаружен на территории Бразилии, сообщает Cretaceous Research.

Новый вид получил название Ubirajara jubatus, что переводится как "повелитель копья". Динозавры этого вида жили на Земле около 110 млн лет назад.

Длина тела ящера составляла почти 50 сантиметров. С помощью рентгеновских снимков специалистам удалось восстановить его внешний облик. Окаменелость хорошо сохранилась, поэтому палеонтологи изучили не только кости, но и остатки внутренних органов, а также перья и внешний покровы.

В результате исследования выяснилось, что из каждого плеча динозавра торчала пара игл длиной 15 сантиметров.

Они состояли из белка — такого же как у волос и ногтей человека. Возможно, с помощью этих "крыльев" динозавры привлекали партнёров или отпугивали конкурентов. Ни у кого из ранее обнаруженные ящеров не были обнаружены такие образования. На спине существа была длинная густая меховая грива длиной 11 сантиметров.