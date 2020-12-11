В Германии предложили лечить коронавирус пчелиным ядом

Специалисты всех стран продолжают искать эффективные методы лечения коронавируса.

С этой целью немецкие учёные из Йенского университета имени Шиллера изучили, как пчелиный яд влияет на коронавируса.

Апитоксин (пчелиный яд) — это секрет желез медоносных пчёл, обладающий противовирусным действием. Учёные опросили пасечников, которые контактировали с заражёнными COVID-19.

Опрос показал, что 22% респондентов заразились коронавирусом, у 41% не было выявлено заболевания. Большинство пасечников признались, что употребляют прополис.

Учёным давно известно о противовоспалительном эффекте апитоксина, поэтому они не исключают, что пчелиный яд способен защитить от заражения коронавирусом или не допустить переход заболевания в тяжёлую форму. Но он будет эффективен на начальном этапе болезни.