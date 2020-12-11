В Турции обнаружили древние рунические тексты

Археологи обнаружили в процессе раскопок города Тиеон на севере Турции древние рунические тексты, сообщает издание Hurriyet Daily News.

По словам специалистов, находка говорит о том, что на месте древнего города раньше находилось поселение. Оно появилось здесь задолго до образования греческой колонии.

"Мы наткнулись на фрагменты камней, на которых сохранилась гравировка в виде рунических символов. Это самый старый образец письменности в Причерноморье, поэтому научное значение находки трудно переоценить", — говорит археолог Шахин Йылдырым.

Также он добавил, что древние руны были обнаружены в окрестностях римского храма. Иными словами, до прихода эллинов здесь жили фригийцы.

Ранее учёные обнаружили в Тиеоне руины домов, построенных в VII веке до нашей эры.

Данные находки указывают на то, что история этих мест уходит корнями в древность. Теперь специалисты намерены детально изучить руническую письменность.