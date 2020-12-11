Четырёхмесячные вороны оказались умнее обезьян

Учёные из Института орнитологии и эволюционной антропологии Макса Планка в Германии провели исследование, которое показало, что молодые вороны могут обладать когнитивными навыками, сравнимыми с обезьянами.

Они способны планировать, как люди, изготавливать инструменты, и, возможно, даже сознательно судить нас за наши знания.

В процессе изучения ворон использовалась модифицированная версия Батареи тестов на познание приматов. С её помощью проверяются не только "мыслительные" навыки, но и социальные способности, общение и теории разума.

Полученные результаты исследователи сравнили с данными, собранными ранее по по шимпанзе, орангутанам и попугаям.

В результате оказалось, что уже к четырём месяцам у ворон развиваются социальные и когнитивные навыки, несмотря на то, что их мозг ещё не сформировался.

Так как эти навыки сравнимы с навыками взрослых обезьян, это означает, что едва умеющие летать вороны уже способны решать задачи, которые заставят орангутана почесать затылок в глубокой задумчивости.