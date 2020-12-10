Биологи пришли к выводу, что не только люди заводят себе домашних питомцев. Оказывается, такой способностью обладают и некоторых виды рыб, которые приручают ракообразных, чтобы те удобряли любимые рыбами водоросли.
Учёные проводили ща рыбами Stegastes diencaeus. Они тщательно охраняют от других рыб участки морского дна, на которых растут поедаемые ими водоросли. Биологи заметили, что эти рыбы агрессивно реагируют на всех существ, кроме ракообразных, известных как мизиды.
Оказалось, что мизиды удобряют "огороды" Stegastes diencaeus, а те, в свою очередь, защищают их от хищников, сообщает Nature.
"Участки, на которых есть ракообразные, дают больше водорослей. При этом, ракообразные сами тянутся к рыбам S. diencaeus — опыты показали, что мизиды реагируют на запах этих рыб. Перед нами уникальный случай — рыбы фактически одомашнили небольших ракообразных, превратив их в полезных для себя существ", — пояснили авторы интересного исследования.
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