Вес созданных человеком вещей превысил биомассу планеты

Учёные из Израиля провели исследование, которое показало, что вес всех созданных человеком вещей превышается биомассу Земли, сообщает журнал Nature.

Человечество ещё в начала XX века начало увеличивать массу планеты. Любые строение, объекты инфраструктуры и многое другое входит в биоматерию, а растительные и животные организмы, присутствующие в биогеоценозе определённого размера или уровня.

"Антропогенная масса, накопление которой впервые задокументировано, — это результат трансформации огромных запасов пород и минералов ", — сообщили авторы исследования.

В результате исследования выяснилось, что общая масса всех жителей земли составляет около 300 млн тонн. А вес вещей каждого человека составляет 3,8 тонн (сюда входят кухонная утварь, бытовая техника, одежда и личные предметы).

Весь вес разделён на количество людей в мире.

2020 год уже можно считать точкой начала новой эпохи потребления. И лучшего времени, чтобы остановить этот процесс, у человечества может и не быть.