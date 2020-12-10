Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Принц Гарри собирается судиться с газетой из-за клеветы
В Госдуме предлагают запретить суррогатное материнство для иностранцев
Елена Ксенофонтова рассказала о муже-тиране
Массажист Кокорина уволен из "Спартака" из-за травм футболиста
"Трёхлинейка" получила приспособление для крепления современной оптики
Цымбалюк-Романовская объяснила, откуда она знает о муках Джигарханяна
Борис Деревягин: "Никакие цифровые технологии не заменят учителя"
"Зенит" заработал в Лиге чемпионов больше "Краснодара" и "Локомотива"
Сухопутные войска РФ проведут в 2021 году девять учений с иностранцами

Вес созданных человеком вещей превысил биомассу планеты

Наука

Учёные из Израиля провели исследование, которое показало, что вес всех созданных человеком вещей превышается биомассу Земли, сообщает журнал Nature.

Вес созданных человеком вещей превысил биомассу планеты

Человечество ещё в начала XX века начало увеличивать массу планеты. Любые строение, объекты инфраструктуры и многое другое входит в биоматерию, а растительные и животные организмы, присутствующие в биогеоценозе определённого размера или уровня.

"Антропогенная масса, накопление которой впервые задокументировано, — это результат трансформации огромных запасов пород и минералов ", — сообщили авторы исследования.

В результате исследования выяснилось, что общая масса всех жителей земли составляет около 300 млн тонн. А вес вещей каждого человека составляет 3,8 тонн (сюда входят кухонная утварь, бытовая техника, одежда и личные предметы).

Весь вес разделён на количество людей в мире.

2020 год уже можно считать точкой начала новой эпохи потребления. И лучшего времени, чтобы остановить этот процесс, у человечества может и не быть.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Борис Деревягин: "Никакие цифровые технологии не заменят учителя"
"Зенит" заработал в Лиге чемпионов больше "Краснодара" и "Локомотива"
Сухопутные войска РФ проведут в 2021 году девять учений с иностранцами
Михаил Цивин оставил жену и ребёнка ради Дрожжиной
Доктор Комаровский: "Все лекарства для иммунитета — это развод"
Токийская выставка о южных Курилах поразила российский МИД
На АЭС в Финляндии произошла авария, второй энергоблок отключен
Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ
Вес созданных человеком вещей превысил биомассу планеты
Фазель допустил проведение ЧМ-2021 в Белоруссии в случае отказа Латвии
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике

Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.

NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике
Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК
Новости Белоруссии
Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК
Мир. Новости мира
Польша приступает к строительству конкурента "Северного потока — 2"
Мир. Новости мира
Экс-глава Минобороны Израиля поведал о договоре США с инопланетянами
Любовь Степушова США отказались от соперничества с Россией в Сирии Любовь Степушова Василий Амирджанов Питерский общепит сопротивляется "смертельному" запрету Василий Амирджанов Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер
Комментарии
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Что стоит за предложением Лукашенко о Всебелорусском народном собрании
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
В Азербайджане не нашли политики в действиях Россельхознадзора
"Риски растут": почему российский гелий встревожил США
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
В Подмосковье из-за наркотиков умер сын миллиардера
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников