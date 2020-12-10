У берегов Мексики обнаружен новый вид клюворылых китов

Зоологи обнаружили у побережья Мексики необычных китообразных существ. Учёные предположили, что эти животные являются представителям ранее неизвестного исследователям вида, сообщает Sea Shepherd.

Киты отличаются от своих собратьев и способны издавать уникальные звуковые сигналы.

Биологи хотят взять в данном регионе пробы воды и попытаться выделить из неё ДНК животных. Исследование поможет определить, являются ли они новым видом или нет.

Согласно предварительным данным, киты напоминают представителей клюворылых.

Они мало изучены, так как большую часть времени проводят на большой глубине.

Возможно, что многие представители этого семейства ещё остаются загадкой. Клюворылые киты — семейство морских млекопитающих зубатых китов. Это одна из самых древних групп китообразных. Старейшие окаменелости клюворылых относятся к периоду миоцена. Киты этого вида способны задерживать дыхание на 4 часа, что является рекордным показателем.