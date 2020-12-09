Биологи раскрыли тайну спячки американских сусликов

Американские биологи из Аляскинского университета в Фэрбенксе провели исследование, в результате которого выяснили, что арктические суслики во время спячки могут повторно использовать вещества своего организма, сообщает indicator. ru.﻿

Наблюдения за животными длились в течение двух лет. Специалисты доказали, что поток питательных веществ через их тела практически отсутствует.

Но так как процесс разрушения мышц происходит медленно, они преобразовывают свободный азот, который производят, в аминокислоты, а затем — в белки.

Спячка сусликов длится 8 месяцев. Всё это время они находятся без пищи и воды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что человека можно погрузить в такую же спячку, как у медведей.﻿