"Яндекс" будет доставлять заказы с помощью робота-курьера

Еду из ресторанов в Москве и Иннополисе под Казанью теперь будут доставлять беспилотники "Яндекс.Ровер", сообщают "Ведомости".

Клиент может выбрать доставку роботов при оформлении заказа в приложении "Яндекс.Еда". Робот-курьер забирает заказ из ресторана и привозит к указанному подъезду. Для того, чтобы получить заказ, нужно открыть крышку робота — это можно сделать только с телефона пользователя, который делал заказ. Если же свободного беспилотнику не будет, то заказ доставит курьер.

Пока доставка с помощью робота доступна посетителям и сотрудникам БЦ "Белая площадь" возле метро Белорусская. Но после подключения других ресторанов зона беспилотной доставки будет больше.

В Иннополисе беспилотники уже стали "частью городской инфраструктуры". Предполагается, что в перспективе "Роверы" будут доставлять не только еду из ресторанов, но и продукты из супермаркетов и онлайн-магазинов, пояснили в компании "Яндекс".