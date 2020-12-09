Учёные разработали компактное устройство для расшифровки ДНК. Оно работает совместно с мобильным приложением.
По форме прибор напоминает трикодер из "Звёздного пути". Оно также умело считывать геном, но обладало ещё и другими функциями. Настоящий трикодер представляет собой настоящую карманную лабораторию, благодаря которой можно анализировать ДНК живых организмов.
Портативное устройство связано в телефонами с оперативной системой iOS. На них нужно установить приложение под названием iGenomics.
В первую очередь аппарат нужен учёным, работающим в полевых условиях и изучающим ДНК различных живых и не живых организмов.
По слова разработчиков, передавать данные с устройства на телефоны и планшеты можно даже без использования интернета.
Приложение разработали специалисты Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, а само устройство — компания Oxford Nanopore. По работе с прибором даже составлен электронный учебник.
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