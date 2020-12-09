Специалисты из Лондонского университета провели несколько исследований, чтобы выяснить, почему коронавирус поражает только определённые виды животных.
Учёные установили, что у некоторых животных есть ангиотензинпревращающий фермент второго типа. Такой же ген есть и у людей.
У COVID-19 имеются шипы, с их помощью он цепляется за рецептор АСЕ2. Именно так вирус и поражает здоровые клетки организма.
Учёные выяснили, что COVID-19 поражает таких животных, как кошки, лошади, коровы, белые медведи, шимпанзе.
Только у свиней и кур есть устойчивый иммунитет против коронавирусной инфекции.
Ранее "Правда. Ру" писала, что в США был выявлен первый в мире случай заражения коронавирусом у четырёхлетней самки малайского тигра, проживающей в зоопарке Бронкса.
Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.