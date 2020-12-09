Пение птиц делает человека счастливее

Учёные из Германии провели исследование, чтобы выяснить, как биоразнообразие влияет на жизнь человека.

они пришли к выводу, что люди испытывают удовлетворение, когда слышат голоса разных птиц.

О благотворном воздействии природы на психику известно уже давно.

Эксперты провели опрос, чтобы понять, что людям больше всего нравится в прогулках на природе.

Участниками анкетирования стали 26 тыс. человек из Европы. Опрос показал, что пение новых видов птиц в районе проживания человека доставляет такое же удовольствие, как и ежегодная прибавка в размере $1500.

"Европейцы особенно довольны своей жизнью, если в их ближайшем окружении наблюдается высокое видовое разнообразие", — комментирует автор статьи эколог Джоэл Метхорст.

Самые счастливые европейцы — это те, у кого есть возможность слушать множество различных видов птичьих голосов или те, кто живёт рядом с лесом или заповедником.