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Twitter подвёл итоги: пользователи больше любят трагические новости

Наука » Технологии » Интернет

Twitter подвёл итоги пользовательской активности в 2020 году и выяснил, какой размещённый на его платформе пост стал самым популярным.

Это последнее сообщение, размещенное в аккаунте 43-летнего актёра Чедвика Боузмана 28 августа с известием о его смерти от рака.

Twitter подвёл итоги: пользователи больше любят трагические новости. пост
© twitter.com

На текущий момент у этого твита

  • у поста 2,1 млн ретвитов,
  • пост цитировали 924 500 раз,
  • 165 тысяч комментариев,
  • 7,5 млн лайков.

Он официально стал постом с наибольшим количеством лайков меньше чем за сутки после публикации.

На втором месте — сообщение о смерти баскетболиста Коби Брайанта (погиб в январе авиакатастрофе).

Третьим стало сообщение Барака Обамы с соболезнованиями по поводу гибели Коби Брайанта.

Самые "упоминаемые" персоны

  • Дональд Трамп,
  • Джо Байден,
  • Джордж Флойд.

Самым популярным хештегом 2020 года после #COVID19 стал #BlackLivesMatter.

 

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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