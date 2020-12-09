Twitter подвёл итоги: пользователи больше любят трагические новости

Twitter подвёл итоги пользовательской активности в 2020 году и выяснил, какой размещённый на его платформе пост стал самым популярным.

Это последнее сообщение, размещенное в аккаунте 43-летнего актёра Чедвика Боузмана 28 августа с известием о его смерти от рака.

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На текущий момент у этого твита

у поста 2,1 млн ретвитов,

пост цитировали 924 500 раз,

165 тысяч комментариев,

7,5 млн лайков.

Он официально стал постом с наибольшим количеством лайков меньше чем за сутки после публикации.

На втором месте — сообщение о смерти баскетболиста Коби Брайанта (погиб в январе авиакатастрофе).

Третьим стало сообщение Барака Обамы с соболезнованиями по поводу гибели Коби Брайанта.

Самые "упоминаемые" персоны

Дональд Трамп,

Джо Байден,

Джордж Флойд.

Самым популярным хештегом 2020 года после #COVID19 стал #BlackLivesMatter.