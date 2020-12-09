Twitter подвёл итоги пользовательской активности в 2020 году и выяснил, какой размещённый на его платформе пост стал самым популярным.
Это последнее сообщение, размещенное в аккаунте 43-летнего актёра Чедвика Боузмана 28 августа с известием о его смерти от рака.
На текущий момент у этого твита
Он официально стал постом с наибольшим количеством лайков меньше чем за сутки после публикации.
На втором месте — сообщение о смерти баскетболиста Коби Брайанта (погиб в январе авиакатастрофе).
Третьим стало сообщение Барака Обамы с соболезнованиями по поводу гибели Коби Брайанта.
Самым популярным хештегом 2020 года после #COVID19 стал #BlackLivesMatter.
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