Россияне скупают к Новому году искусственные красную и чёрную икру

В преддверии Нового года россияне начали массово скупать искусственные красную и чёрную икру. Информация об этом была озвучена на Zoom-форуме "Ритейл в регионах. Итоги-2020".

На это есть несколько причин. Основные заключаются в снижении доходов многих граждан и низких ценах на заменитель из желатина, рыбьего жира и красителя. Кроме того, в стране сократилось производство икры лососевых рыб, сообщает live-press. ru.

"Многие хотят поставить икру на новогодние столы, но не могут себе позволить настоящую из-за роста ее цены. Тогда жители регионов приобретают "чёрную икру по 200 рублей за банку", делают красивые фото, многие её даже едят", — заявил представитель крупного поставщика.

Как сообщает "Экспресс газета", за первую половину текущего года в стране было произведено и продано 1986 тонн искусственной икры, что в четыре раза больше, чем было три года назад.