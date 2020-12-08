Новое противоядие от змеиных укусов спасёт 100 тыс. жизней в год

В Дании создали противоядие от змеиных укусов, которое поможет спасти 100 тыс. человек в год. Об открытии сообщает научный журнал Journal of Medicinal Chemistry.

Препарат вводится в организм пострадавшего сразу после укуса змеи, иначе не будет достигнут нужный эффект.

Для того чтобы яд не оказывал воздействия на кровеносную систему, препарат свяжут с белком α-кобратоксином. Вещество нужно вводить подкожно, а не внутрь. Его можно будет носить с собой как аптечку и брать с собой в поход и на отдых на природе.

В случае укуса змеи противоядие нужно будет просто сделать укол.

Пока учёные пытаются выяснить, насколько будет устойчив эффект при различных температурах окружающей среды.

Когда препарат поступит в широкую продажу, пока неизвестно. Также его ещё нужно будет протестировать сначала на животных в лаборатории, а потом на человеке.

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