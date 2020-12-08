Американцы создали робота, способного чувствовать запахи

Американские разработчики разработали беспилотный аппарат со встроенным органом обоняния, сообщает IOP Bioinspiration & Biomimetics.

В приборе установлено четыре винта, он очень компактен и может уместиться даже на ладони. Устройство оснащено усиком табачного бражника. Этот орган чувствует запахи даже спустя четыре часа после того, как его отделили от тела.

Зачем роботу обоняние?

Робот, способный чувствовать запахи, сможет определять утечки газа, находить взрывчатку, очаги пожаров или людей, которые находятся под завалами.

Для беспилотники разработана специальная система передвижения, благодаря которой он быстро передвигается до источника возникновения запаха, легко облетая препятствия и двигаясь против ветра. С помощью инфракрасных датчиков устройство сканируют пространство каждые 10 секунд и сигнализируют об имеющихся на пути препятствиях.﻿﻿﻿