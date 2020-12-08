В Южной Корее создадут "форму-невидимку" для военных

Учёные из Южной Кореи создали материал, с помощью которого военные смогут сливаться с окружающей средой и оставаться невидимыми для противников, сообщает "Популярная Механика".

Разработка представляет собой массив "пикселей", в которых содержатся термохромные жидкие кристаллы, меняющие свой цвет. Инновационный материал может скрыть человека от инфракрасных камер ночного видения.

Корейские учёные продемонстрировали принцип работы маскирующей "кожи". Они наклеили на кисть руки небольшой пластырь, сделанный из нового материала.

Если рука располагалась на синем фоне, то он тоже становился синим. Кроме того, менялась температура пластыря. Пока технология не может быть использована для решения каких-либо практических задач, она нуждается в доработке.

"Мы хотим, чтобы маскирующая кожа самостоятельно меняла цвет под условия окружающей среды — сейчас необходимые для этого данные вводятся вручную. Команда инженеров уже близка к оптимальному решению этой задачи", — отмечают авторы разработки.

Технологией уже заинтересовались военные, которые хотят найти новые способы маскировки солдат и техники на поле боя.