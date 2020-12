Панды обмазываются конским навозом, чтобы легче переносить холод

Панды обмазываются конским навозом, чтобы выжить в условиях холода. К такому выводу пришли представители Китайской академии наук, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Обычно дикие животные редко интересуются фекалиями. Но панды, за которыми наблюдали учёные, не только нюхали свежий навоз, но и валялись в нём и даже растирали по всему телу.

Частота этих неслучайных событий сильно зависела от температуры воздуха: в основном это происходило тогда, когда температура воздуха на улице была ниже +15°C.

Тогда учёные решили проверить, как обнаруженные в навозе соединения (бета-кариофиллен и оксид кариофиллена) влияют на ощущения млекопитающих, и проверили догадки на мышах.

На одних грызунов они нанесли данные соединения, а на других — солевой раствор. Первые стали устойчивее к холоду. Оказалось, что соединения кариофиллена воздействуют на терморегуляцию, благодаря чему панды становятся менее чувствительными к холоду.

Специалисты намерены выяснить, для чего этим животным, обладающим густым мехом, нужна дополнительная защита от холода. Есть версия, что данные соединения притупляют боль и снимают воспаление.