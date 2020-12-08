Из-за вспышки на Солнце, которая произошла 7 декабря, Землю накроет облако плазмы. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

"Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря во время произошедшей здесь вспышки и в настоящее время распространяющиеся по направлению к Земле", — сказано в сообщении.