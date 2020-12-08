На данный момент невозможно спрогнозировать погоду в новогоднюю ночь. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Я не знаю, сочувствовать этим метеорологам или радоваться за них. Наверное, все же сочувствовать… Не существует возможности прогнозировать погоду в новогоднюю ночь. Но тот факт, что в течение декабря температура будет меняться, сейчас эти индексы циркуляции разные, поэтому погода будет изменчива. Погода будет неоднородной", — пояснил синоптик.