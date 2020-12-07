Nokia возглавит проект по созданию сетей 6G для ЕС

Финская телекоммуникационная компания Nokia возглавит группу корпораций и университетов, специалисты которых работают над созданием технологий нового поколения беспроводного интернета и мобильной связи 6G.

Стоит отметить, что ещё предыдущее поколение мобильной связи — 5G — находится на начальном этапе внедрения. Данный вид связи доступен лишь жителям некоторых районов определённых стран.

Несмотря на это, специалисты уже приступили к разработке 6G-сетей.

В США уже запустили такие проекты, как Next G Alliance и O-RAN Alliance, специалисты которых занимаются такими разработками.

В Китае данная технология тоже получила развитие.

Сообщается, что внедрение 6G-сетей запланировано на 2030 год. Проект получил финансирование от Еврокомиссии.