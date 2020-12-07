Старейшая дикая птица в мире отложила яйцо в возрасте 69 лет

В Мидуэйе 69-летняя птица-альбатрос по имени Уиздом отложила яйцо. О уникальном событии сообщили сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Уиздом — самая древняя дикая птица в мире. Когда ей было пять лет, орнитологи надели ей на лапу специальное кольцо, чтобы можно было отслеживать её перемещения.

Альбатросы — однолюбы. Так, Уиздом каждый год прилетает к одном и тому же партнёру. По подсчётам учёных, старейшая птица в мире выела более 30 птенцов.

Теперь у Уиздома и Акеакамаи будет около семи месяцев на высиживание яйца. Потом им предстоит выкормить своего птенца. Но они достаточно опытные родители, поэтому успешно справятся со своими родительскими обязанностями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в янтаре обнаружили часть птицы, жившей почти 100 млн лет назад.