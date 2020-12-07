Йети - гибрид человека и неизвестного существа

Американские генетики из Университета Буффало раскрыли тайну происхождения снежного человека. Они проанализировали биологические образцы — кровь, волосы, слюну, частички кожи — принадлежащие йети.

"Мы секвенировали митохондриальную ДНК в количестве нескольких десятков единиц. Что касается полных геномов, то их нам удалось получить три единицы. Анализ полученных результатов позволили нам сделать очень интересные выводы", — рассказывают учёные.

С результатами работы генетиков из США ознакомился российский учёный Игорь Бурцев из Международного Центра гоминологии.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что йети представляет собой уникальный гибрид человека и неизвестного вида (скорее всего примата). По мнению экспертов, скрещивание двух видов могло произойти около 25 тыс. лет назад.