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Йети - гибрид человека и неизвестного существа

Наука

Американские генетики из Университета Буффало раскрыли тайну происхождения снежного человека. Они проанализировали биологические образцы — кровь, волосы, слюну, частички кожи — принадлежащие йети.

Йети - гибрид человека и неизвестного существа

"Мы секвенировали митохондриальную ДНК в количестве нескольких десятков единиц. Что касается полных геномов, то их нам удалось получить три единицы. Анализ полученных результатов позволили нам сделать очень интересные выводы", — рассказывают учёные.

С результатами работы генетиков из США ознакомился российский учёный Игорь Бурцев из Международного Центра гоминологии.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что йети представляет собой уникальный гибрид человека и неизвестного вида (скорее всего примата). По мнению экспертов, скрещивание двух видов могло произойти около 25 тыс. лет назад.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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