В Университете Аризоны разработали новый способ лечения диабета

Специалисты из Университета Аризоны разработали инновационный метод лечения сахарного диабета первого тира. Его протестировали на лабораторных мышах.

Суть нового способа лечения в модификации определённого типа иммунных клеток, благодаря чему они способны атаковать себе подобные, провоцирующие заболевание. Пока врачи не могут объяснить, почему свои же клетки поражают поджелудочную железу, что вызывает дефицит выработки инсулина у пациента.

В результате опытов на грызунах выяснилось, что генномодифицированные Т-клетки ликвидировали патогены, атакующие орган. В исследовании приняли участие мыши без проблем с ожирением.

Учёные считают, что им удалось сделать шаг в лечении диабета первого типа у людей.﻿

Ранее врачи рассказали, какие меры следует предпринять для профилактики сахарного диабета.