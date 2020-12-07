Летчик-космонавт Сергей Рязанский поделился интересной историей о том, как несколько раз во время своего пребывания на МКС получал "контрабанду".
"Бывают интересные подарки. Американцы мне подарили контрабандно протащенную на станцию банку с красной икрой. Американцы же не едят красную икру, они считают ее субпродуктом, это не то. А я очень люблю красную икру. На оба дня рождения я получил по банке красной икры", — пояснил космонавт.
Юморист рассказал о столкновении с чуждой американской культурой.