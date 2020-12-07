В ходе проведения исследования в зоне Филиппинской литосферной плиты немецкие биологи из Бременского университета обнаружили живые микроорганизмы, которые обитают почти на километр ниже морского дна.
Их удалось найти в ходе бурения в Нанкайской впадине. Там температура растёт повышается быстрее обычного, потому что это сейсмоактивная зона.
Несмотря на высокую температуру (более 100°С), там присутствует жизнь. Работы велись на глубине около 4800 метров. В итоге специалистам удалось пробурить 1180 метров ниже уровня дна.
Анализ показал, что с ростом глубины микробов становится меньше, а при температуре выше 45°С их почти нет.
Но если бурить глубже, то там находятся бактериальные эндоспоры, которые смогли пережить самые неблагоприятные условия. По мнению учёных, эти микроорганизмы будут долго выжидать наступление более оптимальных условий.
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