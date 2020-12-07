Записки Ньютона о египетских пирамидах продадут за $375 тыс

Английский физик Исаак Ньютон интересовался не только наукой. В круг интересов знаменитого учёного также входили оккультизм и алхимия. После его смерти были найдены многочисленные записи, которые он пытался скрывать.

Одно из посланий продадут на аукционе за $375 тыс. Фрагмент этого текста удалось спасти из пожара, но угол листа всё равно обгорел, сообщает Science Alert.

По мнению экспертов, край опалился из-за того, что собака Ньютона опрокинула рукопись на свечу. В записке учёного говорится о Великой пирамиде в Гизе, которая, как он считал, была построена на основе королевского локтя — древнеегипетской единицы измерения.

Ньютон считал, что если вычислить значение королевского локтя, то это позволит уточнить свои собственные теории гравитации и тем самым обеспечить точное измерение окружности Земли. Также эти знания помогут предсказать наступление конца света.

"Он пытался найти доказательства своей теории гравитации, но, кроме того, считалось, что древние египтяне обладали секретами алхимии, которые с тех пор были утеряны", — пояснил специалист по рукописям Sotheby's Габриэль Хитон.

Он добавил, что эти заметки являются частью удивительно сложной сети взаимосвязанных исследований Ньютона.