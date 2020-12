Капсула японского зонда Hayabusa2 с образцами вещества с астероида Рюгу приземлилась недалеко от Вумеры на юге Австралии.

Об этом в своём "Твиттере" сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.

Capsule collection! The helicopter team immediately flew to the location identified by the DFS team. They searched for the fallen capsule by using radio waves and maps. Thank you very much!

(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ2#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/KSyEbnU3Yd