Капсула японского зонда Hayabusa2 с образцами вещества с астероида Рюгу приземлилась недалеко от Вумеры на юге Австралии.
Об этом в своём "Твиттере" сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.
Capsule collection! The helicopter team immediately flew to the location identified by the DFS team. They searched for the fallen capsule by using radio waves and maps. Thank you very much!— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 6, 2020
(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ２#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/KSyEbnU3Yd
Образцы, вес которых не превышает 0,1 грамма, будут отправлены в Японию после первоначального анализа. Ученые надеются, что этот материал может способствовать исследованиям происхождения жизни на Земле, учитывая, что Рюгу, которому около 4, 6 миллиарда лет, претерпел бы минимальные изменения с момента образования Солнечной системы.
В частности, исследователи надеются обнаружить в образцах какое-то органическое вещество.
"Мы еще не знаем происхождения жизни на Земле и, […] если мы сможем изучить и понять эти органические материалы, доставленные с Рюгу, возможно, они приоткроют тайну источника жизни на Земле", — заявил руководитель миссии Hayabusa2 Макото Йошикава, (цитата газеты The Japan Times).
"У нас никогда раньше не было таких материалов […] вода и органические вещества будут предметом исследований, поэтому это очень ценная возможность", — говорит Моту Ито, главный исследователь Японского агентства морской и наземной науки и техники.
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