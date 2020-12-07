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Капсула,отправленная шесть лет назад к астероиду, вернулась с образцами

Наука

Капсула японского зонда Hayabusa2 с образцами вещества с астероида Рюгу приземлилась недалеко от Вумеры на юге Австралии.

Капсула,отправленная шесть лет назад к астероиду, вернулась с образцами

Об этом в своём "Твиттере" сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.

Образцы, вес которых не превышает 0,1 грамма, будут отправлены в Японию после первоначального анализа. Ученые надеются, что этот материал может способствовать исследованиям происхождения жизни на Земле, учитывая, что Рюгу, которому около 4, 6 миллиарда лет, претерпел бы минимальные изменения с момента образования Солнечной системы.

В поисках органического вещества

В частности, исследователи надеются обнаружить в образцах какое-то органическое вещество.

"Мы еще не знаем происхождения жизни на Земле и, […] если мы сможем изучить и понять эти органические материалы, доставленные с Рюгу, возможно, они приоткроют тайну источника жизни на Земле", — заявил руководитель миссии Hayabusa2 Макото Йошикава, (цитата газеты The Japan Times).

"У нас никогда раньше не было таких материалов […] вода и органические вещества будут предметом исследований, поэтому это очень ценная возможность", — говорит Моту Ито, главный исследователь Японского агентства морской и наземной науки и техники.

ДЛЯ СПРАВКИ:

  • Hayabusa2 был запущен на астероид в декабре 2014 года с японского острова Танегасима;
  • во время своей миссии он совершил две успешные посадки на поверхность Рюгу, чтобы получить образцы из более глубоких слоев космического тела;
  • сам зонд оставлен в открытом космосе и начнет исследование другого астероида под названием "1998 KY26".
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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