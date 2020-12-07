Эксперты объяснили, надо ли отключать Wi-Fi на ночь

Специалисты по кибербезопасности рассказали, есть ли смысл отключать Wi-Fi-роутер на ночь.

Эксперты сошлись во мнении, что отключение Wi-Fi-роутера на ночь, когда люди ложатся спать — это просто привычка, не имеющая никакого практического смысла. Просто потому, что Wi-Fi-точки атакуют не люди, а роботы, которым все равно, какой сегодня день недели и время суток. Поэтому гораздо важней соблюдать определённые и несложные "правила гигиены", считают эксперты.

При установке роутера следует сразу сменить стандартное имя пользователя и пароль. Кстати, для создания трудновзламываемых паролей тоже существуют определённые правила.

Подключите шифрование WPA2/WPA3 (протокол безопасности), чтобы защитить роутер от несанкционированного доступа. Смените имя роутера и название сети. Отключите WPS и удалённое администрирование вашего роутера. Обновите прошивку и установите программу-монитор, которая будет следить за состоянием вашей Wi-Fi-сети, приводит рекомендации экспертов "Российская газета".